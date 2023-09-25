Совет Федерации назначил Святенко на пост вице-спикера

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Вице-спикером Совета Федерации вместо Галины Кареловой назначена Инна Святенко. К такому решению члены верхней палаты пришли в рамках первого пленарного заседания осенней сессии.

В 2019 году Святенко стала председателем комиссии Совфеда по безопасности, а в 2020 году она возглавила комитет по социальной политике.

Ранее Владимир Путин предложил переназначить на новый срок нынешнего главу Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. Он сообщил, что 25 сентября на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству собираются рассмотреть его кандидатуру.

Кроме Зорькина, президент России также предложил кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда.



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