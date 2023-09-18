Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совфеда от Москвы. Об этом сказано в указе, размещенном на портале мэра и правительства города.

"В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ" наделить полномочиями сенатора РФ Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", – говорится в документе.

Ранее Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы. Указом градоначальник также поручил завершить властям свои полномочия до формирования нового состава правительства.

18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра столицы РФ. Он принес присягу в ходе церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье".

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова вручила Собянину удостоверение об избрании и знак мэра Москвы – медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель города Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы