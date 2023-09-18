Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей за оценку во время избирательной кампании

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании. Об этом он заявил в рамках торжественной церемонии вступления в должность мэра города.

До 6 баллов обещают на московских дорогах 18 сентября. Это данные ЦОДД.

Московский производитель выпустил четыре новые вакцины для животных в 2023 году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.