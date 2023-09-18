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18 сентября, 14:30

Политика

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей за оценку во время избирательной кампании

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей за оценку во время избирательной кампании

Путин заявил, что Москва ощутимо опережает многие столицы мира

Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы

Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей

Собянин рассказал о благоустройстве 10 станций БКЛ

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище – Собянин

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В Москве разработали уникальный аппарат для запуска сердца при реанимации

Новости часа: "Спутник Технополис" открыл в Москве новый центр по разработке лекарств

В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании. Об этом он заявил в рамках торжественной церемонии вступления в должность мэра города.

До 6 баллов обещают на московских дорогах 18 сентября. Это данные ЦОДД.

Московский производитель выпустил четыре новые вакцины для животных в 2023 году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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