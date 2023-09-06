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Новости

06 сентября, 09:00

Новости

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Более 30 субъектов РФ выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

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Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

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Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Детская больница имени Сперанского ежегодно принимает около 40 тысяч детей и подростков со всей России. В 2023 году один из ключевых столичных детских стационаров празднует 100-летие. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В составе больницы работают уникальные для Москвы медучреждения. Так, в ожоговом детском центре по лечению термической травмы оказывают не только медицинскую, но и социально-психологическую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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