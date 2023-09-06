Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Детская больница имени Сперанского ежегодно принимает около 40 тысяч детей и подростков со всей России. В 2023 году один из ключевых столичных детских стационаров празднует 100-летие. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В составе больницы работают уникальные для Москвы медучреждения. Так, в ожоговом детском центре по лечению термической травмы оказывают не только медицинскую, но и социально-психологическую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.