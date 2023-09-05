Эксперты рассказали об изменениях, которые появятся после запуска МЦД-4

Московские диаметры перевезли 1 сентября миллион пассажиров. Об этом рассказали в столичном Дептрансе. Там отметили, что с открытием линий наземного метро все больше горожан выбирают рельсовый транспорт.

Тем временем у жителей Калужского направления скоро появится множество новых маршрутов, более удобные пересадки, выгодные тарифы и новый график движения – близится запуск МЦД-4. Например, жители Солнцева и Московского смогут добираться без пересадок не только на Киевский вокзал, но и до нескольких станций метро.

Как изменится движение на Калужском направлении после открытия четвертого диаметра? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.