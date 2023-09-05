Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

05 сентября, 15:15

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Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

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Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

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На территории одного из крупнейших столичных медучреждений – больницы имени Филатова – открыли центр экстренной помощи. Он стал уже третьим в Москве флагманом, работающим по новому стандарту. Центр открыл Сергей Собянин.

Во флагмане смогут принимать до 200 пациентов в день. Тем, кто находится в критическом состоянии, окажут помощь уже через минуту после поступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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