Пешеходная зона и скейт-парк появятся возле станции метро "Физтех" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Территорию возле строящейся станции Московского метрополитена "Физтех" благоустроят с учетом потребностей местных жителей и приезжающих пассажиров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодежи", – цитируют Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно проекту, благоустройству подлежат участок улицы Заболотье, прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе, отрезок улицы Летчика Спирина от дома № 12, корпуса 1, до Челобитьевского шоссе и другие территории.

Около дублера Дмитровского шоссе появится пешеходная зона с пространствами для отдыха и занятий спортом. Для горожан установят теннисный стол, скамейки, качели и другие объекты.

Скейт-парк расположится около первого корпуса дома № 2 на улице Летчика Спирина. Добавить во внешний облик пространства нестандартности планируют с помощью скамеек в форме капель и оригинальных навесов.

До этого стало известно, что около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Свиблово" появится современная пешеходная зона. В ходе работ заменят дорожное покрытие, установят опоры контрастного освещения, а также сделают подъезды к станции метро "Свиблово" более удобными для пассажиров.

