Многоярусный ландшафтный парк появится на территории офисного центра в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Москомархитектуры

Многоярусный ландшафтный парк с крупными многолетними растениями появится на территории офисного центра в Хорошёвском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

"Авторы архитектуры нового офисного центра на улице 1-я Магистральной, владении 29, в Москве разработали концептуальное благоустройство дворовой территории комплекса. Архитекторы AI Studio создали многоярусное пространство ландшафтного парка", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, по периметру парка высадят крупные многолетние растения, включая европейские липы. Они защитят территорию от шума и пыли. В центральной части ландшафтного парка будут размещены растения разной высоты и типов, которые сформируют уединенные зоны. Кроме того, специалисты установят малые архитектурные формы, скамьи, создадут места для общения.

В пресс-службе уточнили, что участок площадью более 7 тысяч "квадратов" между улицами 1-я и 3-я Магистральной находится вблизи от Звенигородского шоссе и в 2,5 километра от делового кластера "Москва-Сити". При этом здание бизнес-центра расположится на 2 567 квадратных метрах, остальную территорию благоустроят.

Освободить значительную часть площади для озеленения и создания зон отдыха и работы на свежем воздухе получилось за счет минимизации пятна застройки.

Территорию парка замостят брусчаткой. Особое внимание уделят зонам входных групп и удобному drop off для такси и частных автомобилей, которые оформят гранитной плиткой.

Главный архитектор столицы добавил, что Москомархитектура уже согласовала проект офисного здания площадью 48,2 тысячи "квадратов", его выполнят в виде белоснежного параллелепипеда правильной формы. Кроме того, на первом и последнем этажах будет выполнена диагональная подрезка. А на нижнем уровне срез сформирует входную группу. На верхнем этаже он создаст террасу с видом на "Москва-Сити" и городскую застройку.

"Ламели на фасадах расширяются снизу вверх в случайном порядке, за счет чего создается более динамичный внешний вид здания", – сказал Кузнецов.

В материале пояснили, что на 18-м этаже здания могут разместить общественное пространство с собственной видовой террасой. Кроме того, предусматривается создание трех подземных уровней площадью 16,3 тысячи квадратных метров с парковкой для автомобилей.

В свою очередь, в AI Studio рассказали, что в своем текущем окружении новое 19-этажное здание выступает доминантой. Было важно соблюсти человеческий масштаб за счет грамотного благоустройства, при этом обеспечив автономность проекту, который разрабатывался с учетом масштабных изменений, включая застройку бывшей промзоны жильем и объектами инфраструктуры.

"Поэтому для внутренней территории было выбрано ландшафтное решение, которое будет способствовать отдыху сотрудников и оградит их от шума и пыли будущего строительства, а также позволит комфортно общаться: мы создадим своеобразный оазис для резидентов проекта", – заключили в архитектурном бюро.

В пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы уточнили, что девелопером проекта выступает компания ICM company.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев рассказал, что парк площадью около 1 гектара построят на стилобате жилого комплекса в 12 метрах над уровнем города в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы.

Бочкарев указал, что инфраструктуру парка разработали по принципу "функция в каждом метре". По его словам, на уровне парка будут находиться амфитеатры, маршруты для пеших прогулок, игровые комплексы для детей и смотровые площадки. Также планируется оборудовать теннисный корт, пространство для работы и занятий спортом.



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