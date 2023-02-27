В Хорошёво-Мнёвниках появится парк в 12 метрах над уровнем города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Парк площадью около 1 гектара построят на стилобате жилого комплекса в 12 метрах над уровнем города в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

"В реконструированном 75-м квартале района Хорошёво-Мнёвники появится многоуровневый ландшафтный парк. Инвестор оборудует его на стилобате жилого комплекса. Работы начнутся летом", – подчеркнул он.

Заместитель мэра столицы указал, что инфраструктуру парка разработали по принципу "функция в каждом метре". По его словам, на уровне парка будут находиться амфитеатры, маршруты для пеших прогулок, игровые комплексы для детей и смотровые площадки. Также планируется оборудовать теннисный корт, пространство для работы и занятий спортом.

"Парк на крыше – это сложнейшее инженерное сооружение, для создания которого необходимо уметь наращивать плодородный слой почвы, подбирать деревья и кустарники, которые приживутся в таких специфических условиях, продумать серьезную дренажную систему еще на этапе проектирования и строительства", – добавили в концерне "Крост", который занимался проектированием парка.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории в долине реки Лихоборки.

В ландшафтный парк войдут территории площадью 23,3 гектара с благоприятными для редких птиц и животных условиями обитания. Признание долины реки Лихоборки особо охраняемой территорией позволит восстановить и сохранить существующий там природный комплекс.

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