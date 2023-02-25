Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории в долине реки Лихоборки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Принято решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки", – говорится в сообщении.

В ландшафтный парк войдут территории площадью 23,3 гектара с благоприятными для редких птиц и животных условиями обитания. Сегодня там можно найти огарей, озерных лягушек, европейских кротов, а также привычных для города птиц, в числе которых синицы, воробьи, камышницы и другие.

Отмечается, что признание долины реки Лихоборки особо охраняемой территорией позволит восстановить и сохранить существующий там природный комплекс.

Ранее сообщалось, что в 2022 году площадь особо охраняемых природных территорий в столичном регионе расширилась на 8 900 гектаров. Так, в Подмосковье на сегодняшний день создано уже 264 ООПТ.



Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

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