07:56
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Рекреационный центр "Активный отдых" появится на окраине Битцевского леса в столичном Зюзине. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Участок Битцевского леса и сейчас активно используется жителями. Согласно проекту, учитывая особенность особо охраняемого участка, здесь обновят только существующую инфраструктуру. В ее состав входят детские и спортивные площадки", – отметил замглавы департамента капремонта города Сергей Мельников.
В ходе работ специалистам предстоит отремонтировать дорожки и сделать новые площадки. Для детей обустроят комплексы с закрытыми и открытыми горками, канатными лазательными сетками и тоннелями. Также планируется установить качели, карусели и качалки на пружинках. Для взрослых поставят лавочки и несколько беседок-парклетов.
В рамках проекта также запланировано создание мест для игры в панна-футбол, пинг-понг, волейбол и бадминтон. Для занятий спортом на улице собираются сделать различные рамы, турники и брусья, а также тренажеры. На территории появится и зона для воркаута.
Для спокойного отдыха создадут пикниковую зону, где установят беседки со столами и лавочками, а для безопасного разведения огня – мангалы. Собираются сделать там также несколько небольших зон отдыха с полукруглыми лавочками и навесами.
Рядом с основными объектами инфраструктуры парка установят фонари с направленным световым потоком, которые будут освещать только эти места, не мешая обитателям леса.
Ранее сообщалось, что в будущем парке "Яуза" появится кафе с видом на реку. Оно расположится недалеко от моста, связывающего два берега реки. Расположить павильон с видом на водоем удастся благодаря особенностям рельефа территории.
Кроме того, в строящемся на северо-востоке Москвы парке "Яуза" обустроили новые скейт-парк и памп-трек. Скейт-парк площадью 1 200 квадратных метров приспособлен как для начинающих спортсменов в возрасте от шести лет, так и для опытных скейтеров. Памп-трек, площадь которого составляет 700 квадратных метров, имеет элементы для выполнения трюков в воздухе и ритм-секцию.
"Это наш город": в будущем парке "Яуза" появится кафе на склоне
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