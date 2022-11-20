Площадь природных территорий Подмосковья увеличилась на 8,9 тыс га с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь особо охраняемых природных территорий в столичном регионе с начала года расширилась на 8 тысяч 900 гектаров. Информацией об этом поделилось министерство экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, в 2022 году создали три новых ООПТ – прибрежную рекреационную зону "Вейна" и природный заказник "Грядо-Разварнинский" в Рузе, а также заказник "Донинский" на землях Раменского и Богородского округов. Общую площадь таких заповедников можно сопоставить с территориями таких городов, как Тамбов или Великий Новгород.

"Всего в Подмосковье создано уже 264 ООПТ, и мы продолжаем работу в этом направлении", – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве поделились, что на данный момент специалисты организовали крупные мероприятия по реорганизации подобных территорий. В некоторых ООПТ создаются новые ценные экосистемы.

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