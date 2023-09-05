Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

На территории одного из крупнейших столичных медучреждений – больницы имени Филатова – открыли центр экстренной помощи. Он стал уже третьим в Москве флагманом, работающим по новому стандарту. Центр открыл Сергей Собянин.

Во флагмане смогут принимать до 200 пациентов в день. Тем, кто находится в критическом состоянии, окажут помощь уже через минуту после поступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.