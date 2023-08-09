В больнице Сергиева Посада развернули допкойки для пострадавших после ЧП на заводе

В больнице Сергиева Посада развернули дополнительные койки после ЧП на заводе. По данным на 14:30, 52 людям потребовалась медпомощь после взрыва на территории предприятия. Администрация городского округа сообщила, что в реанимации находятся шесть человек

Разбор завалов может занять еще 12 часов, по подсчетам властей. Под обломками все еще могут быть люди.

В связи со случившимся следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сейчас на месте ЧП работают 23 бригады скорой, 5 бригад медицины катастроф и санавиация.

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