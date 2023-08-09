Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Происшествия

В больнице Сергиева Посада развернули допкойки для пострадавших после ЧП на заводе

В больнице Сергиева Посада развернули допкойки для пострадавших после ЧП на заводе

Новости часа: трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

Более 20 домов повреждены после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Пожар произошел на крыше жилого дома в Курской области

Туристку с ушибом ноги эвакуировали с перевала Ткач

Местные жители рассказали о ЧП на заводе в Сергиевом Посаде

"Актуальный репортаж": Lamborghini сгорел в центре Москвы

Версия об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтверждается – Воробьев

Часть помещений ЗОМС повреждены взрывной волной в Сергиевом Посаде

В больницу Сергиева Посада поступили 43 человека после ЧП на заводе

В больнице Сергиева Посада развернули дополнительные койки после ЧП на заводе. По данным на 14:30, 52 людям потребовалась медпомощь после взрыва на территории предприятия. Администрация городского округа сообщила, что в реанимации находятся шесть человек

Разбор завалов может занять еще 12 часов, по подсчетам властей. Под обломками все еще могут быть люди.

В связи со случившимся следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сейчас на месте ЧП работают 23 бригады скорой, 5 бригад медицины катастроф и санавиация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика