Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Автомобиль Lamborghini сгорел в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС РФ.

Отмечается, что возгорание произошло в Хилковом переулке на площади 5 квадратных метров. Никто не пострадал.

По информации агентства, у Lamborghini во время движения загорелся моторный отсек. Водитель не сразу понял, что происходит, но попытался потушить огонь самостоятельно.

Добавляется, что когда на место прибыли пожарные, то автомобиль был полностью объят огнем.

Ранее в Москве неизвестные сожгли автомобиль Nissan, принадлежащий члену Совета депутатов Раменского городского округа Сергею Выродову. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, огонь успел перекинуться на соседний Lexus.

До этого возгорание автобуса произошло на 26-м километре Киевского шоссе. Движение транспорта в районе инцидента было временно затруднено.

Lamborghini горел в центре Москвы