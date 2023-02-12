В Москве сожгли машину муниципального депутата

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве неизвестные сожгли автомобиль Nissan, принадлежащий члену Совета депутатов Раменского городского округа Сергею Выродову. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на Есенинском бульваре на юго-востоке столицы. Поджог совершили двое мужчин. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, огонь успел перекинуться на соседний Lexus.

В декабре прошлого года четыре машины сгорели на парковке в Советском районе Волгограда. В одном из автомобилей позже нашли два ацетиленовых баллона. Как выяснилось, в результате утечки газа погиб трехлетний ребенок и пострадал 52-летний мужчина.



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