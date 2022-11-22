Два автомобиля сгорели на парковке в Пресненском районе Москвы

Видео: Москва 24

На парковке, расположенной на 2-й Магистральной улице в Пресненском районе Москвы, сгорели 2 автомобиля. Видеокадры горящих машин прислали очевидцы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее возгорание двух автомобилей произошло в районе "Москва-Сити" около башни "Федерация". Позже выяснилось, что поджог был намеренно устроен безработным жителем столицы. В результате происшествия сгорели Volkswagen и Jaguar.

До этого автомобиль загорелся на парковке на улице Обручева в Москве. В результате возгорания пострадали 2 находящихся рядом транспортных средства.

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