Два автомобиля сгорели у башни "Федерация" в "Москва-сити"

Видео: Москва 24

Около башни "Федерация" в "Москва-сити" сгорели два легковых автомобиля.

По данным МЧС РФ по столице, сообщение о возгорании поступило в 19:36. Оно произошло по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом № 15.

"Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.

В 19:40 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

По данным столичного Дептранса, в районе возгорания была перекрыта улица без названия между башней "Федерация", домами № 12 и № 19.

Ранее возгорание автомобиля было зафиксировано на Щелковском шоссе. Инцидент произошел в районе владения 75.

До этого автомобиль загорелся в паковочной зоне на пересечении Есенинского бульвара с Волгоградским проспектом.

Уточнялось, что из-за происшествия движение по Есенинскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев было временно перекрыто. Затем его оперативно восстановили.

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