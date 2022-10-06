06 октября, 20:25Происшествия
Два автомобиля сгорели у башни "Федерация" в "Москва-сити"
По данным МЧС РФ по столице, сообщение о возгорании поступило в 19:36. Оно произошло по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом № 15.
"Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.
В 19:40 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.
По данным столичного Дептранса, в районе возгорания была перекрыта улица без названия между башней "Федерация", домами № 12 и № 19.
Ранее возгорание автомобиля было зафиксировано на Щелковском шоссе. Инцидент произошел в районе владения 75.
До этого автомобиль загорелся в паковочной зоне на пересечении Есенинского бульвара с Волгоградским проспектом.
Уточнялось, что из-за происшествия движение по Есенинскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев было временно перекрыто. Затем его оперативно восстановили.
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