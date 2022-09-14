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Москва 24

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Происшествия

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Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

происшествияДТПрегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек. в том числе двое детей, пострадали в результате аварии на трассе в Каменском районе Ростовской области. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ДТП произошло на 906-м километре автодороги М-4. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace на высокой скорости столкнулся с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris, который по инерции продолжил движение и наехал на пешехода.

По данным собеседника агентства, автомобиль Toyota после столкновения также продолжил движение и врезался в стоящий на дороге грузовик с полуприцепом.

"В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai 1994, 2016 и 2021 годов рождения, которые находились без детского удерживающего устройства, пассажир Toyota 1988 года рождения, а также пешеход 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковской области столкнулись автомобиль Skoda и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате ДТП легковая машина загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте. Также пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, их доставили в больницу.

До этого микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Симферополе. В результате аварии пострадали семь человек. Водитель Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

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