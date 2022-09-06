В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП

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В Нижнем Новгороде пять человек пострадали после столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

"Детей среди пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в нижегородском селе грузовик протаранил стену жилого дома. Происшествие произошло около 06:00 на улице Пешелань в селе Стрелка. Водитель автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в жилой частный дом. В результате никто не пострадал.