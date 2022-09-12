Два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП под Псковом

12:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека погибли и шесть пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Опочецком районе Псковской области. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на региональное УМВД.
ДТП произошло 12 сентября около 07:10 по московскому времени. По предварительной информации, столкновение произошло между автомобилем Skoda и микроавтобусом Mercedes Sprinter. После столкновения автомобиль загорелся.
В результате происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Ими оказались женщина и мужчина 1982 года рождения.
"Пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, они доставлены в Псковскую областную больницу", – сообщили в ведомстве.
Обстоятельства ДТП уточняются. По данным следствия, ДТП могло произойти из-за того, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
До этого сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в городском округе Кашира. Инцидент произошел 11 сентября. Легковой автомобиль двигался в направлении поселка Ожерелье, при выполнении обгона совершил наезд на двух подростков, которые ехали на велосипедах.
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