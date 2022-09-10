Массовое ДТП произошло на внешней стороне 37-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 37-го километра Московской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – сообщили в ведомстве.

Движение на данном участке дороги осуществляется по 3 из 5 полос. Информация о пострадавших и детали произошедшего уточняются, добавили в Дептрансе.

Водителям транспортных средств порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате ДТП с участием Lamborghini и автобуса в Химках. ДТП произошло на 27-м километре трассы М11 "Нева".

Водитель Lamborghini не справился с управлением и совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом, сообщили в ГУ МЧС РФ. Пострадавший получил легкие травмы.