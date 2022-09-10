Один человек пострадал в результате ДТП с участием Lamborghini и автобуса в Химках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель Lamborghini пострадал в результате столкновения с рейсовым автобусом на трассе М11 "Нева" в Химках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

"На 27-м километре трассы М11 "Нева" произошло ДТП. Водитель Lamborghini не справился с управлением и совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший получил легкие травмы.

Ранее грузовой автомобиль наехал на препятствие и загорелся на внешней стороне 1-го километра МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов. На месте происшествия осуществляли работу экстренные службы города.

До этого грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Тестовской улице в районе делового центра "Москва-Сити". Из-за аварии были временно изменены маршруты электробусов.

