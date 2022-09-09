Автомобиль загорелся на МКАД в районе шоссе Энтузиастов

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Грузовой автомобиль наехал на препятствие и загорелся на внешней стороне 1 километра МКАД в районе развязки с Шоссе Энтузиастов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение транспорта затруднено в районе ДТП. На месте работают оперативные службы города.

Ранее машина загорелась на внешней стороне 77-го километра МКАД в районе Северо-Восточной хорды. Движение в районе места аварии было затруднено.