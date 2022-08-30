Автомобиль загорелся на внешней стороне 77-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Машина загорелась на внешней стороне 77-го километра МКАД. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

"На внешней дороге 77-го километра МКАД (в районе СВХ) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

В департаменте предупредили, что в настоящее время движение в районе аварии затруднено.

Ранее стало известно, что водитель, управлявший автомобилем Jaguar, сбил женщину с ребенком на юго-востоке Москвы и попытался скрыться с места ДТП.

По предварительной информации, инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Отмечается, что уехать злоумышленнику с места аварии не позволили неравнодушные очевидцы. Они толпой удержали его. Девятилетнего ребенка госпитализировали в центр детской хирургии.