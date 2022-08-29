Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль загорелся на МКАД в районе развязки с улицей Капотней, в районе ДТП ограничено движение. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внешней стороне 17-го километра МКАД у развязки с улицей Капотней загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В настоящее время на данном участке трассы движение осуществляется только по трем полосам из шести.

"Обстоятельства произошедшего выясняются", – добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Смоленской площади у дома 1. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.