Автомобиль загорелся на МКАД в районе Реутова

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 3-го километра МКАД около развязки с шоссе Энтузиастов, движение в районе ДТП ограничено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение по внутренней стороне МКАД в сторону СВХ осуществляется по четырем полосам из пяти. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Ранее машина загорелась на внешней стороне 77-го километра МКАД в районе Северо-Восточной хорды. Движение в районе места аварии было затруднено.