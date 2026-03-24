Силы ПВО сбили за ночь 55 беспилотников над регионами РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 55 украинских беспилотников над территорией России в ночь на 24 марта. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областях, а также в Крыму и Московском регионе. Кроме того, часть БПЛА была ликвидирована над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что украинские войска с помощью беспилотников атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали пять мирных жителей.

В частности, в селе Нежеголь Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль – двух пострадавших бойцы самообороны доставили в местную больницу. В Шебекине после атак БПЛА оказался посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия.