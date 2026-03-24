24 марта, 06:57

Политика

Армия Ирана нанесла новый удар по территории Израиля

Фото: depositphotos/trekandshoot

Иранские военнослужащие нанесли новый ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщает гостелевидение Ирана.

По информации издания Al Hadath, выпущенные Ираном ракеты были нацелены на центральные районы еврейского государства. В свою очередь, армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракет со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.

По данным СМИ, Белый дом хочет объявить об окончании войны с Ираном 9 апреля. Это необходимо, чтобы Трамп мог приехать в израильский День независимости и получить Премию Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

