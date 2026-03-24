Армия Ирана нанесла новый удар по территории Израиля

Иранские военнослужащие нанесли новый ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщает гостелевидение Ирана.

По информации издания Al Hadath, выпущенные Ираном ракеты были нацелены на центральные районы еврейского государства. В свою очередь, армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракет со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.

По данным СМИ, Белый дом хочет объявить об окончании войны с Ираном 9 апреля. Это необходимо, чтобы Трамп мог приехать в израильский День независимости и получить Премию Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.