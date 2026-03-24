Caracol: 48 человек погибли в результате авиакатастрофы в Колумбии

Фото: AP Photo/Colombia's Armed Forces press office

По меньшей мере 48 человек погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии в департаменте Путумайо. Об этом сообщает Caracol Radio.

Уточняется, что большая часть погибших уже находится в морге. Спасательные службы продолжают извлекать тела из-под обломков.

Незадолго до этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в больницы страны были направлены 77 пострадавших.

Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны 23 марта.

ЧП произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо. К месту крушения быстро прибыли военные и местные жители, которые принялись оказывать помощь выжившим после катастрофы.