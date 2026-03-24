24 марта, 03:44

Caracol: 48 человек погибли в результате авиакатастрофы в Колумбии

Как минимум 48 человек погибли при крушении самолета в Колумбии

Фото: AP Photo/Colombia's Armed Forces press office

По меньшей мере 48 человек погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии в департаменте Путумайо. Об этом сообщает Caracol Radio.

Уточняется, что большая часть погибших уже находится в морге. Спасательные службы продолжают извлекать тела из-под обломков.

Незадолго до этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в больницы страны были направлены 77 пострадавших.

Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны 23 марта.

ЧП произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо. К месту крушения быстро прибыли военные и местные жители, которые принялись оказывать помощь выжившим после катастрофы.

Самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

