Caracol: 48 человек погибли в результате авиакатастрофы в Колумбии

24 марта, 03:44Происшествия
Фото: AP Photo/Colombia's Armed Forces press office
По меньшей мере 48 человек погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии в департаменте Путумайо. Об этом сообщает Caracol Radio.
Уточняется, что большая часть погибших уже находится в морге. Спасательные службы продолжают извлекать тела из-под обломков.
Незадолго до этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в больницы страны были направлены 77 пострадавших.
Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны 23 марта.
ЧП произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо. К месту крушения быстро прибыли военные и местные жители, которые принялись оказывать помощь выжившим после катастрофы.
