Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 24 марта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 24 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 3 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье до 09:00 25 марта из-за гололедицы. По прогнозам синоптиков, гололедица на дорогах ожидается в ночные и утренние часы.

В выходные, 28–29 марта, температура воздуха в Москве прогреется до 18 градусов. Это соответствует климатической норме мая. Рекордное тепло придет в столицу благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион".