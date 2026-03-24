Посол РФ сообщил об отправке первых групп мигрантов из Шри-Ланки в Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые группы трудовых мигрантов из Шри-Ланки отправлены в Россию. Об этом заявил ТАСС российский посол в Шри-Ланке Леван Джагарян.

Вместе с тем посол указал на существенные трудности при отправке мигрантов и ряд организационных проблем. В частности, в Псковской области были зафиксированы случаи жалоб ланкийцев на невыплату зарплаты, рассказал Джагарян.

"С учетом складывающейся ситуации и имеющихся организационных проблем оснований ожидать значительного притока рабочей силы из Шри-Ланки в ближайшей перспективе не имеется", – добавил дипломат.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам и рекомендовал палате парламента принять его в первом чтении.

Документом предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.

МВД РФ также подготовило законопроект, согласно которому мигранты будут обязаны заранее уведомить о своем намерении въехать в Россию без визы. В качестве эксперимента такая возможность появилась у иностранных граждан с 30 июня 2025 года.