24 марта, 04:40

МВД РФ будет снимать граждан с учета из-за фиктивной регистрации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД РФ подготовило проект приказа касательно порядка принятия решения о снятии россиян с регистрационного учета в случае фиктивной регистрации по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба миграционной службы МВД РФ.

Решение о снятии с учета будет приниматься главами территориальных органов МВД либо лицами, их замещающими, в течение пяти рабочих дней в случае, если был установлен факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства.

При этом основаниями будут вступившие в силу судебные акты: обвинительный приговор или процессуальные решения, принятые органами дознания, следователем и так далее. Также будут учитываться вступившие в силу постановления по делам об административных правонарушениях.

После снятия гражданина с регистрационного учета собственнику либо нанимателю жилого помещения придет соответствующее уведомление. На данный момент проект вынесен на общественное обсуждение.

В Госдуме предложили отменить обязательную регистрацию по месту жительства и пребывания и сделать ее добровольной. Согласно инициативе депутатов, предлагается установить добровольный порядок регистрации граждан в пределах РФ, заменив действующую обязанность правом.

Авторы законопроекта напомнили, что сейчас за проживание без регистрации или нарушение правил предусмотрена административная ответственность. По их мнению, регистрационный учет уже не дает полного представления о перемещении граждан.

