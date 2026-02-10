В Госдуме предложили сделать прописку по месту жительства добровольной

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Отменить обязательную регистрацию по месту жительства и пребывания и сделать ее добровольной предложили депутаты фракции "Новые люди". Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, предлагается установить добровольный порядок регистрации граждан в пределах Российской Федерации, заменив действующую обязанность правом.

Авторы законопроекта напомнили, что сейчас за проживание без регистрации или нарушение правил предусмотрена административная ответственность. По их мнению, регистрационный учет уже не дает полного представления о перемещении граждан.

Кроме того, обязательная регистрация, как указано в пояснительной записке, создает административные трудности для людей, которые арендуют жилье или часто меняют место жительства.

Конституционный суд РФ ранее признал законной временную регистрацию в апартаментах. Это решение было принято после рассмотрения жалобы гражданки, которой отказали в регистрации в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее родственникам.

Суд подчеркнул, что многие россияне фактически проживают в апартаментах и других пригодных для жизни нежилых помещениях. Отсутствие возможности зарегистрироваться в таких условиях, несмотря на фактическое проживание, является правовым пробелом и необоснованным ограничением свободы выбора места пребывания.