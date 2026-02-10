Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 21:54

Политика

В Госдуме предложили сделать прописку по месту жительства добровольной

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Отменить обязательную регистрацию по месту жительства и пребывания и сделать ее добровольной предложили депутаты фракции "Новые люди". Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, предлагается установить добровольный порядок регистрации граждан в пределах Российской Федерации, заменив действующую обязанность правом.

Авторы законопроекта напомнили, что сейчас за проживание без регистрации или нарушение правил предусмотрена административная ответственность. По их мнению, регистрационный учет уже не дает полного представления о перемещении граждан.

Кроме того, обязательная регистрация, как указано в пояснительной записке, создает административные трудности для людей, которые арендуют жилье или часто меняют место жительства.

Конституционный суд РФ ранее признал законной временную регистрацию в апартаментах. Это решение было принято после рассмотрения жалобы гражданки, которой отказали в регистрации в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее родственникам.

Суд подчеркнул, что многие россияне фактически проживают в апартаментах и других пригодных для жизни нежилых помещениях. Отсутствие возможности зарегистрироваться в таких условиях, несмотря на фактическое проживание, является правовым пробелом и необоснованным ограничением свободы выбора места пребывания.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика