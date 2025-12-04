Депутат Панеш: россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН с 2026 года

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Российские граждане смогут по собственному желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра с 1 января 2026 года. Она позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

Идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН) будет представлять собой уникальный номер, который станет персональным ключом гражданина в государственных информационных системах.

Чтобы дистанционно подтвердить свою личность и необходимые для услуги данные, человек сможет просто указать этот номер. Это может пригодиться, к примеру, во время оформления различных пособий и льгот либо при регистрации имущественных прав.

Внедрение такого идентификатора является важным шагом к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека, считает Панеш. Он подчеркнул, что данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законодательством РФ.

Чтобы поставить отметку в свой паспорт, нужно будет обратиться в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД РФ или в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно.

По словам Панеша, ИД ЕРН сможет заменить ранее использовавшийся для аналогичных целей ИНН и станет универсальным ключом для доступа к различным государственным и муниципальным услугам. Его использование в перспективе позволит сократить время на сбор справок и упростить процедуры при дистанционном взаимодействии с ведомствами.

"Обращаться за ней нужно тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами. Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется – старый штамп остается действительным, и изменения касаются только новых отметок", – объяснил Панеш.

