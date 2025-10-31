МВД предложило не указывать детей в пятилетних загранпаспортах родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МВД России предложило внести изменения в закон для исключения внесения данных о детях в пятилетние загранпаспорта родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По поручению правительства <...> совместно с заинтересованными ведомствами разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны", – уточняется в сообщении.

Как рассказало министерство, в ряде случаев органы некоторых недружественных стран могут отказать во въезде россиянам младше 14 лет, информация о которых значится в загранпаспортах старого образца родителей.

Ведомство отметило, что изменения не создадут предпосылок к нарушению прав, поскольку они направлены только на снижение рисков отказа в пересечении границ.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян назвал отказ от вписывания детей в пятилетние загранпаспорта родителей правильным шагом.

"Практически во всех странах пограничные службы требуют от каждого иностранного гражданина, включая новорожденных, иметь индивидуальный машиносчитываемый документ. Отметка в паспорте родителя этому требованию не соответствовала", – цитирует его пресс-служба АТОР.

Мурадян посоветовал россиянам переходить на биометрические паспорта, которые признаются всеми государствами и имеют повышенную степень защиты.

"Туроператоры отмечают, что практика вписывания детей в паспорта старого образца родителей в целом уже является маргинальной на туристическом рынке", – добавила организация.

Ранее стало известно, что загранпаспорт потребуется детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Подобные правила начнут действовать с 20 января 2026 года.

При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам по-прежнему разрешен въезд в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

