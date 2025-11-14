В ГД внесен проект о размещении флага РФ на документах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об использовании изображения госфлага России на документах государственного образца и банкнотах. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проект предлагает изменения в закон "О Государственном флаге РФ". Инициатива предполагает изображение флага на паспортах, свидетельствах и других официальных документах, а также на денежных купюрах.

Авторы проекта считают, что благодаря этому среди населения укрепится чувство патриотизма и принадлежности к стране, увеличится доверие к госдокументам.

"Государственный флаг Российской Федерации является одним из важнейших государственных символов страны для каждого гражданина, символом народного единства, проявлением патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей", – указали они.

Ранее Совет по правам человека при президенте предложил прекратить выдачу автомобильных номеров без триколора. Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил, что в стране есть два ГОСТа автономеров. Он призвал урегулировать подход к этому вопросу и разработать единый стандарт, чтобы не было отклонений и других трактовок.

