Москвичей призвали использовать метро для поездок в центр

Жителей и гостей Москвы предупредили о возможных локальных перекрытиях в центральной части города во вторник, 24 марта. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

В частности, может быть затруднено движение в пределах Садового кольца. Для поездок рекомендуется использовать метро.

В связи с перекрытиями время в пути может быть увеличено, важно заранее спланировать маршрут. Водителям не стоит выезжать в часы разъездов. Также в ведомстве посоветовали использовать навигатор, оставлять дополнительное время на дорогу и избегать районов с ограничениями.

Ранее одна из парковок возле входа ВДНХ приостановила работу. Речь идет о парковке № 9507 слева от главного входа. Москвичей призвали учитывать эту информацию во время планирования поездок. При необходимости автомобиль можно оставить на парковках № 9503 и 9511. Они находятся справа от главного входа ВДНХ.