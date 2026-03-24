Движение временно перекрыто на ряде московских улиц

Движение временно перекрыто на ряде улиц Москвы. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения коснулись Большого Каменного моста и Кремлевской набережной. В то же время недоступными остаются участки на внутренней стороне Садового кольца вблизи Новинского бульвара и на внешней стороне около Сухаревской площади.

Вместе с тем проехать нельзя на проспекте Мира возле дома 127 в направлении центра, на Дмитровском и Коровинском шоссе в районе станции метро "Селигерская", а также по съезду с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе.

В настоящее время загруженность дорог оценивается в 5 баллов, а средняя скорость движения составляет 31 километр в час. Особенно интенсивное движение наблюдается на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на ТТК и Садовом кольце рядом с проспектом Мира.

Локальные перекрытия во вторник, 24 марта, распространятся на центральную часть мегаполиса, предупреждал ранее Дептранс. Это может увеличить время в пути, в связи с чем водителям посоветовали заранее спланировать маршрут.

Также ведомство призвало автолюбителей к внимательности и рекомендовало по возможности пересесть на метро. В случае необходимости поездки на личном транспорте предлагалось отложить на позднее время.

