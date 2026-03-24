Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 09:44

Транспорт

Движение временно перекрыто на ряде московских улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение временно перекрыто на ряде улиц Москвы. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения коснулись Большого Каменного моста и Кремлевской набережной. В то же время недоступными остаются участки на внутренней стороне Садового кольца вблизи Новинского бульвара и на внешней стороне около Сухаревской площади.

Вместе с тем проехать нельзя на проспекте Мира возле дома 127 в направлении центра, на Дмитровском и Коровинском шоссе в районе станции метро "Селигерская", а также по съезду с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе.

В настоящее время загруженность дорог оценивается в 5 баллов, а средняя скорость движения составляет 31 километр в час. Особенно интенсивное движение наблюдается на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на ТТК и Садовом кольце рядом с проспектом Мира.

Локальные перекрытия во вторник, 24 марта, распространятся на центральную часть мегаполиса, предупреждал ранее Дептранс. Это может увеличить время в пути, в связи с чем водителям посоветовали заранее спланировать маршрут.

Также ведомство призвало автолюбителей к внимательности и рекомендовало по возможности пересесть на метро. В случае необходимости поездки на личном транспорте предлагалось отложить на позднее время.

Схема прохода изменится на Ленинградском вокзале с 24 марта

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика