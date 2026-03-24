24 марта, 11:31

Экономика

Московский производитель салатов увеличил выпуск продукции благодаря федпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Торговый дом "АБВ", производящий листовые салаты, увеличил выпуск продукции на 25% благодаря участию в федеральном проекте "Производительность труда", сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Компания выращивает шпинат, руколу, мангольд и другие виды зелени в собственных теплицах на юге России. В качестве пилотного потока выбрали этап переработки и фасовки, осуществляемый в Москве.

Вместе с экспертами федерального проекта на предприятии провели производственный анализ и составили план по устранению простоев. Также были организованы рабочие зоны, налажено конвейерное производство, а также синхронизированы ручные и автоматизированные операции.

За счет этих мер время, которое уходит на переработку и фасовку салата, сократилось на 31%, а объем выпуска продукции вырос с 16 до 20 тысяч упаковок в день. Кроме того, объем незавершенного производства сократился на 27%.

"Экономический эффект компании от участия в федеральном проекте составил 25 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Компания планирует и дальше повышать эффективность работы, распространяя полученный опыт на другие процессы. Для этого 10 сотрудников прошли обучение бережливым технологиям. Двое из них получили статус сертифицированных тренеров, еще пять человек обучались на онлайн-платформе производительность.рф.

Увеличить выпуск продукции благодаря участию в федеральном проекте также смогла компания "Диолум Трейд", которая выпускает световое оборудование. Совместно с экспертами федерального проекта был стандартизирован ряд операций, внедрена система организации рабочего пространства, а также улучшен процесс сборки и упаковки продукции.

Такие меры позволили уменьшить количество дефектов и ускорить выполнение операций. Например, партия светильников из 12 штук теперь изготавливается пять часов вместо шести, что на 17% меньше. Полученный опыт компания планирует распространить и на другие участки.

