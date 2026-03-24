24 марта, 12:27

Транспорт

Новые электросуда будут названы в честь исторических мест Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые электросуда получат названия в честь исторических местностей и слобод Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент флот регулярного речного транспорта насчитывает 31 электросудно. Название каждого из них посвятили малым рекам города, напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году ожидаем пополнение флота 8 новыми электросудами. Все они получат имена в честь исторических мест столицы. Эти названия уже давно знакомы нашим пассажирам и станут напоминанием о богатом наследии прошлого", – отметил он.

Таким образом, новые электросуда будут ходить под названиями "Остоженка", "Якиманка", "Маросейка", "Полянка", "Таганка", "Воздвиженка", "Лубянка" и "Сретенка".

Производить и обслуживать их будет Московская верфь в Нагатинском Затоне. Она стала самым современным предприятием по производству электросудов в стране.

Также там будут выпускать безэкипажные катера для патрулирования Москвы-реки. Планируется собрать и гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое будет курсировать по одноименному маршруту.

