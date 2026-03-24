Госдума приняла закон о запрете испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Проект был внесен группой парламентариев во главе с главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

В настоящее время такой запрет действует в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. При этом в пояснительной записке отмечается, что период воспитания ребенка до трех лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки. Установление испытательного срока создает избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, а также затрудняет женщинам возвращение к профессиональной деятельности.

По мнению авторов проекта, испытательный срок может провоцировать скрытые формы дискриминации. Речь идет о возможности работодателя отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее как не прошедшую испытание.

