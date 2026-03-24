24 марта, 14:03

Политика

Госдума приняла закон о запрете испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Проект был внесен группой парламентариев во главе с главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

В настоящее время такой запрет действует в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. При этом в пояснительной записке отмечается, что период воспитания ребенка до трех лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки. Установление испытательного срока создает избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, а также затрудняет женщинам возвращение к профессиональной деятельности.

По мнению авторов проекта, испытательный срок может провоцировать скрытые формы дискриминации. Речь идет о возможности работодателя отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее как не прошедшую испытание.

Ранее российские семьи получили возможность использовать маткапитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями, полностью принадлежащими регионам. Субъекты страны могут быть участниками только одной такой МКК, а средства семьи разрешено тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту.

