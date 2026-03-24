24 марта, 14:36

Политика

Белоусов наградил военного Ярашева, который 68 дней удерживал позиции в ДНР

Фото: MAX/"Минобороны России"

Министр обороны Андрей Белоусов наградил медалью "Золотая Звезда" участника спецоперации, рядового Сергея Ярашева, который в течение двух месяцев удерживал позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР), будучи отрезанным от основных сил своего подразделения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Глава ведомства поблагодарил Ярашева за подвиг и мужество и пожелал скорейшего выздоровления, отметив, что намерен внимательно следить за ходом лечения и последующей реабилитацией. Министр также передал поздравления от Владимира Путина.

О подвиге Ярашева стало известно в начале марта. 21-летний боец из Самары сперва прошел срочную службу, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. После его распределили в 51-ю армию Южного округа.

Молодой человек принимал участие в штурмовых операциях. В тот момент, когда военный в одиночку 68 дней удерживал позиции на краснорамейском направлении, ему с помощью дронов предоставляли снаряды и продовольствие.

Сейчас Ярашев проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского, так как потерял в ходе боев обе ступни.

По словам начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы Александра Есипова, рядовой получает все необходимое лечение, впоследствии ему предстоит реабилитация и протезирование.

Путин обещал главе ДНР Денису Пушилину, что обсудит с командующим тему о возможном награждении бойца, а также о помощи в реабилитации военного. Спустя время президент удостоил звания Героя России Ярашева за его мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

Пушилин сообщал, что в республике снимут фильм о Ярашеве. По словам продюсера будущей киноленты Андрея Кретова, подготовка к созданию кинокартины уже началась, сценарист и режиссер Андрей Симонов изучает материалы.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикаобщество

