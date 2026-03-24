24 марта, 15:51

МВД: в России пока нет возможности выявлять по камерам отсутствие полиса ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России пока нет технической возможности выявлять в автоматическом режиме по камерам отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут", – сказала она.

Сотрудники ГАИ не будут штрафовать водителей таким способом – они выявляют нарушителей в ходе несения службы на дорогах.

Волк также рекомендовала россиянам всегда иметь при себе реквизиты полиса. Водитель может предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

Согласно новому закону, который ранее подписал Владимир Путин, российских водителей за езду без ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки. Теперь если автомобиль с водителем без полиса несколько раз был зафиксирован дорожными камерами, то административная ответственность наступит только за первый случай этого нарушения.

При этом в Госдуме также обратили внимание, что дорожные камеры пока не могут зафиксировать отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Как пояснил депутат Ярослав Нилов, факт отсутствия документов могут выявить только сотрудники дорожной полиции.

транспортавто

