24 марта, 17:31

Культура

Цифровой релиз фильма "Аватар: Пламя и пепел" состоится 31 марта

Фото: кадр из фильма "Аватар: Пламя и пепел"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Lightstorm Entertainment

Цифровой релиз третьего фильма научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" состоится 31 марта. Об этом сообщает People.

Фильм вышел в мировой прокат 19 декабря 2025 года, сборы достигли 1,48 миллиарда долларов. Благодаря этому Кэмерон стал единственным режиссером в истории, у которого четыре фильма преодолели миллиардный рубеж.

Кэмерон известен как автор кинокартин "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день", "Аватар", "Аватар: Путь воды", "Титаник" и других. За работу над последним он получил премию "Оскар" как лучший режиссер.

В декабре прошлого года года он стал долларовым миллионером. Его состояние составляло 1,1 миллиарда долларов. Этому поспособствовали в том числе сборы кинокартины "Аватар: Пламя и пепел".

Читайте также


Главное

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

Стоит ли зумерам бояться ранней деменции?

Молодежь игнорирует стресс, а он становится причиной раннего развития болезни Альцгеймера

Ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни

Читать
закрыть

