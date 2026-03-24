Цифровой релиз фильма "Аватар: Пламя и пепел" состоится 31 марта

Цифровой релиз третьего фильма научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" состоится 31 марта. Об этом сообщает People.

Фильм вышел в мировой прокат 19 декабря 2025 года, сборы достигли 1,48 миллиарда долларов. Благодаря этому Кэмерон стал единственным режиссером в истории, у которого четыре фильма преодолели миллиардный рубеж.

Кэмерон известен как автор кинокартин "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день", "Аватар", "Аватар: Путь воды", "Титаник" и других. За работу над последним он получил премию "Оскар" как лучший режиссер.

В декабре прошлого года года он стал долларовым миллионером. Его состояние составляло 1,1 миллиарда долларов. Этому поспособствовали в том числе сборы кинокартины "Аватар: Пламя и пепел".