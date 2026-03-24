24 марта, 16:55

Сийярто высмеял номер Зеленского с игрой на рояле без рук

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высмеял номер украинского лидера Владимира Зеленского "Игра на рояле без рук". Видео с пародией венгерский министр опубликовал на своей странице в одной из соцсетей, сообщает газета "Известия".

На кадрах Сийярто вместе с заместителем главы МВД Венгрии Бенце Ретвари и венгерским пианистом Гергеем Богани пытаются играть на синтезаторе в шесть рук и обсуждают, сколько нужно потратить времени для обучения игре на рояле.

"Как Зеленский", – сказал глава МИД Венгрии и сосчитал от одного до трех по-русски.

После этого следуют кадры выступления Зеленского с игрой на рояле без рук, показанном в 2016 году по украинскому ТВ. Затем в ролике вновь появляются Сийярто, Ретвари и Богани, которые кланяются под аплодисменты.

До этого украинский лидер пригрозил дать контакты премьера Венгрии Виктора Орбана представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ), если тот продолжит блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. После этого Орбан посоветовал Зеленскому воздержаться от угроз в свою сторону. Он указывал, что при помощи шантажа Украина не добьется ничего от Будапешта.

