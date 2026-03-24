Певица Семенович призналась, что не может устоять перед солеными огурцами

Российская певица и актриса Анна Семенович рассказала Пятому каналу, что не может устоять перед солеными огурцами.

"Если у меня есть дома соленые огурцы – все, хана. Если я начинаю есть банку огурцов, я просто не могу остановиться", – заявила артистка.

При этом, по ее словам, она равнодушно относится к сладостям.

Ранее Семенович призналась, что считает лучшим диетическим продуктом покупную шаурму. Певица пояснила, что считает блюдо полезным из-за наполнения, в которое входит только тонкий лаваш, курица и овощи.

Семенович также сравнивала себя с Дюймовочкой после того, как похудела на 7 килограммов. Сейчас, по словам певицы, она чувствует себя отлично в новом весе.

Актриса говорила, что добилась такого результата с помощью специального препарата. Однако исполнительница посоветовала фанатам не заниматься самолечением и консультироваться со специалистами перед приемом любых медикаментов.