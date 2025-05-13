Певица Анна Семенович назвала шаурму любимым диетическим продуктом

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Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович призналась, что считает лучшим диетическим продуктом покупную шаурму. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Сегодня съездила на маникюр и должна была поехать на репетицию, но она отменилась. Мне на день рождения подарили сертификат в ЦУМ, и я думаю: "Пойду его наконец-то потрачу". После маникюра я поняла, что хочу сегодня отдохнуть", – цитирует пост артистки "Газета.ру".

Однако Семенович решила не ехать в торговый центр и вместо этого отправилась на ближайший рынок, где приобрела "вкусняшки". В частности, она купила куриные чипсы, фотографию которых и выложила в соцсеть.

"А еще у нас тут есть шаурма. Я так люблю шаурму! И сейчас я заказала себе куриную шаурмичку без лука и чеснока", – продолжила певица.

Телеведущая пояснила, что считает блюдо диетическим и полезным из-за наполнения, в которое входит только тонкий лаваш, курица и овощи.

"И сейчас я ее возьму, приеду домой, поставлю сериальчик, как залягу на диванчик и буду отдыхать. Вот! Вот это любовь к себе!" – заключила исполнительница.

Ранее Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после того, как похудела на 7 килограммов. Сейчас, по словам певицы, она чувствует себя отлично в новом весе.

Актриса призналась, что добилась такого результата с помощью специального препарата. Однако исполнительница посоветовала фанатам не заниматься самолечением и консультироваться со специалистами перед приемом любых медикаментов.