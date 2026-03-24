ГД приняла в первом чтении подтверждение права на НДС 10% для продавцов детских товаров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет порядок подтверждения права на ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10% при продаже товаров для детей. Соответствующий документ был инициирован кабмином РФ.

В настоящее время в Налоговым кодексе России закреплен перечень детских товаров, которые подпадают под налогообложение по льготной ставке. Тем не менее кодекс не содержит указания на документы, которые необходимо использовать для подтверждения того, что та или иная продукция относится к таким товарам.

Данное обстоятельство создает риск возникновения споров между налоговыми органами и налогоплательщиками, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается установить, что для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% продавцы должны будут представить российский сертификат соответствия или декларацию о соответствии нормам Евразийского экономического союза.

До этого Минфин России выступил за поэтапное введение НДС на иностранные товары интернет-торговли. При этом окончательное решение будет за правительством. Кроме того, министерством был разработан законопроект о налогах в отношении товаров интернет-торговли в целом.

