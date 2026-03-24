Более 1,5 тыс опросов прошло на платформе "Электронный дом" с начала года

Свыше 1,5 тысячи опросов прошло на платформе "Электронный дом" с начала 2026 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Благодаря платформе москвичи могут обсуждать важные решения, которые касаются изменений в доме. Опросы не имеют юридической силы, однако позволяют собрать разные мнения по поводу благоустройства, капитального ремонта, консервации мусоропровода и многого другого.

Как правило, опросы проводятся для того, чтобы обсудить определенные темы перед вынесением их на общее собрание собственников. В частности, жильцы часто говорят о повышении комфорта и современных технологиях. Они решают, нужно ли установить домофон, розетку для зарядки электромобилей, необходимы ли грязезащитные коврики в подъездах. Там же некоторые задают вопросы по поводу интернет-провайдеров.

Сделать опрос могут собственники квартир, жильцы с постоянной регистрацией и пользователи, у которых есть гостевой доступ. Кроме того, на платформе встречаются и голосования от управляющих компаний, органов исполнительной власти и редакции "Электронного дома".

При этом сначала заявка должна пройти модерацию, которая занимает до 5 рабочих дней. Она может быть отклонена, если нарушит правила, будет содержать много ошибок и неточностей, а тема не касается многоквартирного дома. Заявку также не одобрят, если такие опросы уже есть или планируются к размещению.

В опросе автор может задать до 30 вопросов и на каждый из них предложить до 10 вариантов ответа. Уведомление о начале голосования жильцы получат на электронную почту или в раздел "Важное" на самой платформе. На почту оно придет не только зарегистрированным пользователям, но и всем жителям дома, если их адреса ранее указывались в иных информационных системах города.

Всем участникам будут доступны сведения об организаторе опроса – его имя и номер квартиры. Также они смогут видеть промежуточные результаты голосования, а все остальные жители дома, которые не проходили опрос, узнают уже финальный результат.

Ранее в "Электронном доме" стал доступен сервис "Ремонт окон", который позволяет москвичам подать заявку на проведение работ с окнами. Речь идет о замене оконных петель, ручек и уплотнителей, а также установке или замене москитных сеток. Работы выполняют специалисты компаний-партнеров, на все услуги предоставляется гарантия.